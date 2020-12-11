Украина будет обеспечена российской вакциной неофициальным путем, предположил в интервью изданию Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков предположил, что вероятно налаживание как минимум подпольных поставок российской вакцины.

«Мы же покупаем якобы словацкий газ. Вот и российская вакцина будет покупаться у условного Израиля под другим названием и по договоренностям с производителем», — пояснил он.

Золотарев объяснил отказ Киева закупать вакцину от COVID-19 в РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

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Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V». Об этом были достигнуты договоренности с Российским фондом прямых инвестиций и Центром Гамалеи.

При этом экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу. Стоимость американской вакцины Moderna — $25-37 за дозу.