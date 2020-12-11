Рудяков предположил, что вероятно налаживание как минимум подпольных поставок российской вакцины.
«Мы же покупаем якобы словацкий газ. Вот и российская вакцина будет покупаться у условного Израиля под другим названием и по договоренностям с производителем», — пояснил он.
Также Рудяков отметил, что российская вакцина гораздо дешевле по сравнению с американской и доступна для значительной части населения.
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Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V». Об этом были достигнуты договоренности с Российским фондом прямых инвестиций и Центром Гамалеи.
При этом экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу. Стоимость американской вакцины Moderna — $25-37 за дозу.