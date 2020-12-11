Предпосылок для ввода российских войск в Белоруссию пока нет, сказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Ранее штаб оппозиционерки Светланы Тихановской опубликовал шесть возможных сценариев развития ситуация в Белоруссии, по одному из которых в страну войдут военные и полицейские формирования России.

«Это полная глупость, провокация со стороны Тихановской. Россия не будет рисковать своими солдатами, чтобы спасать Лукашенко. Никакой внешней угрозы для нападения на Белоруссию нет. Это исключительно внутренне дело республики», — отметил Болкунец.

Эксперт подчеркнул, что никакие войска Россия в Белоруссию вводить не будет.

По его словам, этим хотел воспользоваться Лукашенко, чтобы спровоцировать Россию и обвинить ее в том, что она виновна в политическом кризисе.

Отчасти у него это получилось, в информационном пространстве был поднят шум, добавил политолог, однако, по его убеждению, Россия не пойдет на подобные меры.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Интервью Болкунца можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.