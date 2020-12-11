Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, сколько ему нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц. Журналист заявил, что довольствуется малым, а изыски излишни. Об этом сообщил канал 5-tv.ru 10 декабря

Критик пояснил, что он человек советский, поэтому к роскоши не привык. Единственное, что хотел бы улучшить в жизни из материального — это квартира. Сейчас он проживает с мамой в обычной типовой двушке в 57 квадратных метров.

Думает, что ей вообще 18: критик Соседов «проехался» по Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

По мнению Соседова, прожить в Москве вполне комфортно можно в среднем на 40 тысяч в месяц, но при условии, что квартира своя и не нужно платить за аренду. А вот верхняя планка, уверен критик, ограничивается только фантазией того, кто тратит.

«Можно и на миллион жить, это уже зависит от испорченности людей. Кто-то хочет на вертолетах летать, кто-то хочет золотые унитазы себе ставить, ну тут идет уже дурь, а дурь у каждого своя. Уж кто дурнее, у кого абсурднее идеи», — считает Соседов.

Ранее критик прокомментировал желание многих пожилых звезд до самой смерти находиться на сцене, в пример привел певицу Аллу Пугачеву, которая «до сих пор думает, что ей 18». За это высказывание Соседова самого раскритиковали артисты, заявив, что он ничего не добился сам, чтобы высказывать подобные умозаключения о других.