Сейчас люди на Украине боятся и роста заболеваемости COVID-19, и массового ухудшения уровня жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Это палка о двух концах, обе беды большие. И вирус страшный, который серьезно косит людей, и с экономикой большая проблема, потому что значительная часть населения совсем обнищала», — пояснил он.

«Локдаун Шрёдингера»: как разорить граждан, имитируя борьбу против ковида © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль предупреждал, что ужесточение мер возможно и раньше, поскольку статистика показывает ухудшение ситуации с заболеваемостью и госпитализациями.

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Ранее Кабинет министров Украины объявил о введении полного локдауна в стране с 8 по 24 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а в школах объявят каникулы.