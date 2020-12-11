«Это палка о двух концах, обе беды большие. И вирус страшный, который серьезно косит людей, и с экономикой большая проблема, потому что значительная часть населения совсем обнищала», — пояснил он.
Рудяков напомнил: объявляя о локдауне в январе, премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что ужесточение мер возможно и раньше, поскольку статистика показывает ухудшение ситуации с заболеваемостью и госпитализациями.
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Ранее Кабинет министров Украины объявил о введении полного локдауна в стране с 8 по 24 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а в школах объявят каникулы.