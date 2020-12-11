Украинский певец, продюсер, автор песен и любимец украинских девушек Артем Пивоваров дал интервью, которое 10 декабря было размещено на YouTube-канале «Люкс ФМ», в котором признался, что не одинок и подумывает о создании семьи

«Я не склонен к полигамии. В 2020 году очень много произошло осмыслений, внутри меня в том числе. Возможно, это произойдет в ближайшем будущем — я не исключаю этого», — намекнул артист на создание семьи.

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Артему Пивоварову сейчас 29 лет, он закончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. Однако это не помешало ему заниматься музыкой, и в 2013 году выпустить свой первый альбом «Космос».

С 2015 года артист работает с украинскими и российскими звездами, является автором песен таких исполнителей, как Дима Билан, Лобода, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Филипп Киркоров.