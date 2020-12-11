«Я не склонен к полигамии. В 2020 году очень много произошло осмыслений, внутри меня в том числе. Возможно, это произойдет в ближайшем будущем — я не исключаю этого», — намекнул артист на создание семьи.
При этом имя избранницы музыкант назвать отказался, а штамп в паспорте назвал необязательным.
Артему Пивоварову сейчас 29 лет, он закончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. Однако это не помешало ему заниматься музыкой, и в 2013 году выпустить свой первый альбом «Космос».
С 2015 года артист работает с украинскими и российскими звездами, является автором песен таких исполнителей, как Дима Билан, Лобода, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Филипп Киркоров.