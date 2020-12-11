Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 11 декабря в Twitter заявил, что Россия открыто начала преследование бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден итальянским судом за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе, но под давлением украинских властей итальянский суд вынес оправдательный приговор

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого Россия объявила в международный розыск по обвинению в убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

«Когда не удалось — начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!". Украина никогда не оставит своего солдата», — написал он.

Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения.

Освобождение нацгвардейца Маркива в Италии: болезненное прощание с иллюзиями © REUTERS, Gleb Garanich Андрей Миронов.

В конце мая 2014 года 30-летний Роккелли, Миронов, а также французский журналист Вильям Рогелон решили выехать на место обстрела в район горы Карачун под Славянском — на место боев. Журналисты и таксист, заслышав выстрелы, прыгнули в расположенный рядом овраг.

Роккелли снимал всё происходящее. По оврагу, где они укрылись, через минуту начался прицельный минометный обстрел. В итоге Роккелли и Миронов погибли. Рогелону удалось спастись. Он рассказал обо всем происходившем.

После того, как миланский суд оправдал Маркива, Аваков лично прилетел за ним в Италию, чтобы сопроводить на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Маркива на Украину «победой справедливости».

При этом, в то время как сотни граждан Украины годами сидят в СИЗО без суда и следствия, а знаковые дела, вроде убийств Павла Шеремета или Олеся Бузины, не доведены до конца, власти Украины уделили особое внимание именно этому делу.