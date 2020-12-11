Украина пытается интернационализировать ситуацию вокруг Крыма для давления на Российскую Федерацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Руслан Бортник

Ранее власти Украины представили переговорный формат «Крымская платформа». К платформе предложили присоединиться Франции, Турции, Великобритании, США и Германии.

«Британия и Турция заинтересованы в участии в такого рода форматах, потому что они тоже рассматривают это как инструмент давления на Россию и восстановления своего влияния в регионе, за который геополитически государства сражаются последнюю тысячу лет. Поэтому это может быть эффективная попытка», — рассказал политолог.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

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Ранее премьер-министр Дмитрий Кулеба сообщил, что саммит, на котором планируется обсудить вопрос восстановления контроля Киева над полуостровом, пройдет в мае 2021 года в украинской столице. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с Кулебой в Анкаре заявил о поддержке инициативы Киева.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и надеется «вернуть» его.