Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поразила подписчиков своим утомленным внешним видом, однако даже это не заставило фанатов актрисы ее критиковать. Новое фото артистки можно увидеть у нее в Instagram 11 декабря

«Я изуродовала себя и свою душу»: Кравченко рассказала об абортах от внука Маяковского © Татьяна Кравченко/Инстаграм

В отличие от многих других звезд Кравченко редко пишут критические замечания, поэтому даже в таком естественном виде артистка получила много комплиментов.

Татьяна Кравченко 9 декабря отметила свое 67-летие. В этот день она пришла на эфир программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала о личной жизни, обидах на маму, абортах от первого мужа, побоях второго и своем одиночестве.