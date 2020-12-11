Кавченко показала фанатам фото, где она уставшая, без косметики и даже очки актриса убрала с лица, использовав их как обруч для волос, что позволило лучше рассмотреть ее лицо.
В отличие от многих других звезд Кравченко редко пишут критические замечания, поэтому даже в таком естественном виде артистка получила много комплиментов.
Татьяна Кравченко 9 декабря отметила свое 67-летие. В этот день она пришла на эфир программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала о личной жизни, обидах на маму, абортах от первого мужа, побоях второго и своем одиночестве.