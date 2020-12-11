Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, который ранее уже занимал данную должность и был уволен в прошлом году. Об этом 11 декабря сообщается на сайт президента Украины

Кабмин сменил главу Харьковской ОГА — СМИ © Олексій Кучер Facebook

Также президент уволил с должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Резниченко в 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность «инженер по автоматизации». В 2018 году окончил Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте Украины.

Получил степень магистра по специальности «государственное управление». Кандидат юридических наук. В 2015 году был назначен главой Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015 по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.