По ее словам, для этого Грузии придется «выйти из самоизоляции» и признать важность развития отношений с Москвой.
«Для преодоления замороженных конфликтов нам нужны новые подходы. Мы можем не верить, что диалог может дать результат <…>, но нельзя, в отличие от наших международных партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», — сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер отметила, что отказ от переговоров с Россией может привести к потере всех рычагов влияния на ситуацию и полной «заморозке процесса».
Ранее грузинские власти неоднократно заявляли, что без решения проблемы с непризнанными республиками страна не сможет претендовать на членство в НАТО.