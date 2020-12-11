Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент искать новые подходы к урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, не отказываясь от диалога с Россией. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости

Без прямого диалога с РФ Грузия не сможет защитить свои интересы - Нино Бурджанадзе © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк

«Для преодоления замороженных конфликтов нам нужны новые подходы. Мы можем не верить, что диалог может дать результат <…>, но нельзя, в отличие от наших международных партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», — сказала Зурабишвили.

Грузинский лидер отметила, что отказ от переговоров с Россией может привести к потере всех рычагов влияния на ситуацию и полной «заморозке процесса».

Ранее грузинские власти неоднократно заявляли, что без решения проблемы с непризнанными республиками страна не сможет претендовать на членство в НАТО.