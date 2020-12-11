Протесты в Белоруссии становятся все более радикальными, их организация делает возможной гражданскую войну в стране, сказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Эксперт ответил утвердительно на вопрос о том, могут ли пойти белорусские протесты по украинскому сценарию.

«Я такие процессы уже наблюдаю. Люди радикализируются. Все ячейки, которые образовались на уровне спальных районов, могут вылиться в полноценную партизанскую войну, остановить которую будет очень сложно, потому что доверие к власти со стороны населения подорвано», — заявил он.

По его словам, люди в чатах телеграм-каналов сами создают группы и обсуждают еженедельные протестные марши.

Причем сейчас это делается не с помощью телеграм-канала «Нехта», люди в новосозданных чатах обсуждают подробности дальнейших акций, рассказал политолог.

«Это широкое партизанское движение», — подчеркнул Болкунец.

Как начинался, как проходил и кем подпитывался белорусский протест © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Интервью Болкунца можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.