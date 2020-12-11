Может случиться, что новые ограничения затянутся намного дальше, нежели до 24 января. Об этом предупредил в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортик

Политолог сослался на расчеты Национального банка Украины, согласно которым две-три недели локдауна будут стоить 0,2% ВВП.

При этом, если локдаун продлится весь январь, в целом урон для ВВП может быть до 1%, добавил он.

Он подчеркнул, что для того чтобы выйти из этого локдауна, необходима будет хорошая статистика, а в противном случае власти могут быть вынуждены его продлить.

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Согласно данным СНБО, на Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 872 тыс. 228 человек, 14 тыс. 755 человек умерли от COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил случаи повторного заболевания COVID-19 в стране.

С 14 ноября в стране действовал карантин выходного дня, вызвавший недовольство граждан и протесты предпринимателей.