Актер «Студии Квартал 95» Юрий Ткач решил повеселить фанатов в преддверии Нового года и разместил у себя в Instagram 10 декабря свой снимок в роли новогоднего волшебника

«Весь год в подвешенном состоянии… У вас так же?» — написал Ткач у себя на стене в социальной сети.

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«Вероятно, нити не китайские, раз такого Деда Мороза выдерживают», «Санта в резиновых сапогах… по погоде», «Вы просто в подвешенном состоянии. А нас еще и штормит в разные стороны», «1:0 в пользу карантина. Дед Мороз поправился и через дымоход не пролезет. Волшебства не будет», — отреагировали поклонники артиста на его шутку.

Юрий Ткач снимался в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также является участником шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».

К коллективу «Студии Квартал 95» он присоединился в 2019 году, когда коллектив покинул Владимир Зеленский.