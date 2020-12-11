«Весь год в подвешенном состоянии… У вас так же?» — написал Ткач у себя на стене в социальной сети.
При этом фото к записи добавлено очень «говорящее», где артист висит, привязанный веревками к потолку.
«Вероятно, нити не китайские, раз такого Деда Мороза выдерживают», «Санта в резиновых сапогах… по погоде», «Вы просто в подвешенном состоянии. А нас еще и штормит в разные стороны», «1:0 в пользу карантина. Дед Мороз поправился и через дымоход не пролезет. Волшебства не будет», — отреагировали поклонники артиста на его шутку.
Юрий Ткач снимался в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также является участником шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».
К коллективу «Студии Квартал 95» он присоединился в 2019 году, когда коллектив покинул Владимир Зеленский.