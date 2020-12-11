Бортник отметил, что январский локдаун, по сути, лишь номинально называется локдауном, а де-факто это дополнительные карантинные ограничения, поскольку транспорт не останавливается и часть бизнеса продолжает работать.
Как подчеркнул политолог, введение властью локдауна — это политико-экономическое решение, которое не проистекает напрямую из эпидемической медицинской ситуации.
«Очевидно, что есть необходимость ввести более жесткие меры реагирования, но политика и экономика не позволяют власти это сделать. Поэтому возникло такое отложенное решение, чтобы показать, что что-то в этой сфере делается, что власть не бросила население в период эпидемии», — пояснил Бортник.
При этом власть хочет сохранить электоральную поддержку и не спровоцировать протестный потенциал ФОПов, малого и среднего бизнеса, добавил он.
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Ранее Кабинет министров Украины объявил о полном локдауне в стране с 8 по 24 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.