Возможность вводить жесткие весенние ограничения власть уже исчерпала в силу того, что население их больше не поддерживает. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник

Бортник отметил, что январский локдаун, по сути, лишь номинально называется локдауном, а де-факто это дополнительные карантинные ограничения, поскольку транспорт не останавливается и часть бизнеса продолжает работать.

Как подчеркнул политолог, введение властью локдауна — это политико-экономическое решение, которое не проистекает напрямую из эпидемической медицинской ситуации.

«Очевидно, что есть необходимость ввести более жесткие меры реагирования, но политика и экономика не позволяют власти это сделать. Поэтому возникло такое отложенное решение, чтобы показать, что что-то в этой сфере делается, что власть не бросила население в период эпидемии», — пояснил Бортник.

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее Кабинет министров Украины объявил о полном локдауне в стране с 8 по 24 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.