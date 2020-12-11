Европейская комиссия 11 декабря одобрила выделение 24 миллионов евро в рамках обещанных ранее 53 миллионов на оказание прямой поддержки гражданскому обществу и народу Белоруссии. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК

Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них один миллион планировалось направить на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, два миллиона — на поддержку жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия. Оставшиеся 50 миллионов евро — это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.