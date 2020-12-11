«Еврокомиссия приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении», — говорится в документе.
Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них один миллион планировалось направить на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, два миллиона — на поддержку жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия. Оставшиеся 50 миллионов евро — это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.