Журнал «Фокус» назвал имена ста самых влиятельных украинцев в уходящем 2020 году. Рейтинг выходит с 2006 года, но на этот раз максимально обновился, по сравнению с прошлым годом состав влиятельных людей изменился на 58%. Об этом журнал написал 11 декабря

«Рейтинг-2020 удивит многих читателей. Еще на стадии опроса экспертов стало ясно: влиятельность в этом году целиком переместилась в коридоры Офиса президента. Вторая реальная сила — крупный бизнес, который свои вопросы решает самостоятельно или через посредников опять-таки в Офисе президента», — прокомментировал данные главный редактор «Фокуса» Алексей Газубей.

На Украине появится рейтинг тюрем © Андрей Лубенский Владимира Зеленского, второе место у главы его Офиса Андрея Ермака, третье занял советник Ермака Михаил Подоляк.

Богатейший человек в стране Ринат Ахметов расположился на шестой строчке рейтинга, а на восьмой — глава МВД Арсен Аваков.

Во вторую десятку вошли генпрокурор Ирина Венедиктова (11-е место), глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (12-е место), бизнесмен Игорь Коломойский (13-е место), премьер-министр Денис Шмыгаль (14-е место) и бывший президент страны Петр Порошенко (19-е место). Замыкает сотню самых влиятельных граждан Украины певица Оля Полякова.

Средний возраст участников рейтинга — 48 лет, 75% из них мужчины, и львиная доля — 85% — живет в Киеве.