Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который продолжает находиться в берлинской клинике «Шарите» с осложнениями от коронавируса, ухудшилось из-за отказа второй почки. Информацию о текущем состоянии харьковского градоначальника подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс 11 декабря изданию «Страна»

Старая новая власть. В Харькове прошла первая сессия горсовета © Суспільне Харків

По словам Фукса, надо дождаться следующей недели, чтобы врачи смогли ответить, возможно ли плановое возвращение пациента в Харьков, которое было намечено на 30 декабря.

Ранее Кернес передавал привет харьковчанам и заявил, что очень хочет встретить Новый год дома.

Пока Кернес находится в Германии, на Украине 25 октября прошли местные выборы. Несмотря на свое отсутствие в городе, Кернес победил в первом туре, набрав 60,34% голосов. Позднее Харьковский горсовет изменил регламент сессий, чтобы их можно было проводить без градоначальника. 9 декабря горсовет назначил Кернеса мэром без его участия и присяги.