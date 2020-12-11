Белорусская оппозиция — и «классическая», и массовая — сильно подвержена иллюзиям. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский журналист Вячеслав Шарапов

Журналист отметил, что реалистичного образа будущего как стратегического проекта нет ни у оппозиции, ни у действующей власти.

Абзалов объяснил, почему Лукашенко думает, что Россия будет поддерживать его всегда © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Ну а "рука Москвы", которая повсюду мерещится записным "змагарам", является дежурной пугалкой уже многие годы. На этом фоне можно очень легко себе придумать любые "русские полчища", спешащие на помощь Лукашенко», — добавил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.