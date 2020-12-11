Журналист отметил, что реалистичного образа будущего как стратегического проекта нет ни у оппозиции, ни у действующей власти.
При этом у членов оппозиции, по его словам, существуют иллюзии и в отношении истории — о былом величии Великого княжества Литовского, и в отношении настоящего — с неистребимой догмой «Запад нам поможет». А образ будущего, о котором они заявляют, по мнению Шарапова, скорее относится к жанру фэнтези.
«Ну а "рука Москвы", которая повсюду мерещится записным "змагарам", является дежурной пугалкой уже многие годы. На этом фоне можно очень легко себе придумать любые "русские полчища", спешащие на помощь Лукашенко», — добавил он.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.