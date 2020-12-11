По данным бюро, записи позволяют сформировать четкое представление о том, как решаются вопросы в некоторых кабинетах.
Самыми яркими фразами, по мнению НАБУ, стали «в следующую среду * $50 000 *», «Красавчик», «Ни минуты без бабла!», «Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?», «Спокойствие душевное. Душевное и моральное».
Также выделили такие фразы, как «Я говорю: «Саша, так а что, ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?», «Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить».
Ранее Конституционный суд Украины решил, что глава НАБУ Артем Сытник назначен на свою должность незаконно, после того как депутаты просили Конституционный суд оценить конституционность его назначения. 27 октября суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.