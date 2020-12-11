Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) собрало самые яркие цитаты прослушиваемых чиновников. Видео было обнародовано 10 декабря в YouTube

По данным бюро, записи позволяют сформировать четкое представление о том, как решаются вопросы в некоторых кабинетах.

Самыми яркими фразами, по мнению НАБУ, стали «в следующую среду * $50 000 *», «Красавчик», «Ни минуты без бабла!», «Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?», «Спокойствие душевное. Душевное и моральное».

Слишком дерзкий. Офис президента объяснил, почему Юрченко попался на взятке © Facebook Олександр Юрченко

Ранее Конституционный суд Украины решил, что глава НАБУ Артем Сытник назначен на свою должность незаконно, после того как депутаты просили Конституционный суд оценить конституционность его назначения. 27 октября суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.