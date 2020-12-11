При всем внимании государства к спорту высоких достижений Белоруссия не может похвастаться выдающимися успехами в этой области. Об этом сказал белорусский журналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

«Не получилось у белорусского спорта вывести страну на высокие орбиты мирового признания, хотя и спортсмены, и государство очень старались. Отсюда и взаимная обида», — заявил журналист.

При этом, по его словам, белорусские спортсмены могли бы рассказать массу «личных душещипательных историй». Им «давали квартиры, платили зарплаты, особо выдающихся награждали, но как-то не пошло», пояснил Шарапов.

Упреждающий нокдаун. Спортивная общественность и Олимпийский комитет выступили против Лукашенко © REUTERS, Denis Balibouse Александр Лукашенко и его сын Виктор, больше не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр.

Ранее, в августе, ряд белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили перестать выступать за сборную страны. Они потребовали провести перевыборы, освободить граждан, задержанных во время протестов, реабилитировать политзаключенных, наказать виновных в избиении задержанных. Письмо подписали более 1,5 тыс. человек.