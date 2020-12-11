«Не получилось у белорусского спорта вывести страну на высокие орбиты мирового признания, хотя и спортсмены, и государство очень старались. Отсюда и взаимная обида», — заявил журналист.
При этом, по его словам, белорусские спортсмены могли бы рассказать массу «личных душещипательных историй». Им «давали квартиры, платили зарплаты, особо выдающихся награждали, но как-то не пошло», пояснил Шарапов.
7 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК). Члены исполкома НОК Белоруссии, в том числе Александр Лукашенко и его сын Виктор, больше не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр.
Ранее, в августе, ряд белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили перестать выступать за сборную страны. Они потребовали провести перевыборы, освободить граждан, задержанных во время протестов, реабилитировать политзаключенных, наказать виновных в избиении задержанных. Письмо подписали более 1,5 тыс. человек.