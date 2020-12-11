Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко провел встречу с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс, с которой обсудил международное противодействие России. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе политсилы

Отмечается, что политики обсудили ситуацию на Украине, в частности, в сфере укрепления демократии и верховенства права, обеспечения свободы СМИ, экономического развития и мер по сдерживанию распространения коронавируса, а также «консолидации международного фронта противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины». Якубин рассказал, зачем Порошенко притворялся «украинским Путиным» © Facebook Алексея Якубина

Также стороны обсудили состояние борьбы с коррупцией на Украине, обеспечение независимости антикоррупционных структур и возобновление уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины со стороны Великобритании в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он выразил надежду на активную поддержку Лондона в вопросе евроатлантической интеграции Украины, прежде всего в части обеспечения получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Также говорится, что стороны договорились координировать свои позиции по вопросам, «представляющим взаимный интерес».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет важным сигналом для Российской Федерации. Он заявил, что Украина якобы уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Украинский лидер также заявил, что в конфликт в Донбассе тоже никто не мог поверить, поэтому не нужно думать, что возможность вступления Украины в НАТО — это фантастика.