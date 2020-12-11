Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Об этом 11 декабря сообщил портал Delfi

«Получается, поддерживаю»: украинский режиссер объяснил, почему уехал из России © Личный архив Евгения Лавренчука

По словам документалиста, основателя и президента международного кинофестиваля «Артдокфест», завершившегося в Риге 1 декабря, Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь.

Кинематографист якобы прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время».