Кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.
По словам документалиста, основателя и президента международного кинофестиваля «Артдокфест», завершившегося в Риге 1 декабря, Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь.
Кинематографист якобы прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.
Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время».