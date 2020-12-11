В районном суде Львова состоялось заседание суда по факту драки йоркширского терьера и шпица. Две декоративные собачки весом менее 5 килограммов подрались 10 декабря, а их владельцы не сумели противостоять схватке, пишет Znaj.ua 11 декабря

Потасовка карманных собачек произошла, когда 31-летний львовянин вместе со своим йорком пришел в гости к другу. Мужчина оставил собаку во дворе, а сам поднялся в дом. В это время его питомец начал бросаться на проходящего мимо мужчину с собакой породы шпиц и покусал миниатюрного зверя.

Экс-«ВИА Гра» поженила своих собак © Татьяна Котова/инстаграм

Дело о драке двух декоративных питомцев рассматривал судья Назар Стрепко. Он присудил владельцу Йорка штраф за нарушение правил содержания собак в размере 85 гривен (220 рублей). Дороже хозяину зачинщика драки обойдется судебный сбор, он составит 420 гривен (1100 рублей).