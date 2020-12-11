Потасовка карманных собачек произошла, когда 31-летний львовянин вместе со своим йорком пришел в гости к другу. Мужчина оставил собаку во дворе, а сам поднялся в дом. В это время его питомец начал бросаться на проходящего мимо мужчину с собакой породы шпиц и покусал миниатюрного зверя.
В суде владелец йоркширского терьера объяснил, что ничего не мог предпринять, так как на улицу вместе с ним выбежала овчарка друга, и ему пришлось держать ее, чтобы предотвратить более крупную потасовку.
Дело о драке двух декоративных питомцев рассматривал судья Назар Стрепко. Он присудил владельцу Йорка штраф за нарушение правил содержания собак в размере 85 гривен (220 рублей). Дороже хозяину зачинщика драки обойдется судебный сбор, он составит 420 гривен (1100 рублей).