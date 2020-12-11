Выезд из Белоруссии будет ограничен, но авиарейсы доступны, и при желании оппозиционеры, которые не находятся под арестом, могут покинуть страну. Об этом сказал белорусский журналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Ранее власти Белоруссии объявили, что в связи с распространением COVID-19 с 20 декабря вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска.

По мнению журналиста, с учётом эпидемиологической ситуации такая мера оправданна.

«Желающим покинуть страну во что бы то ни стало придется воспользоваться самолётами, так что шанс "свалить" при желании весьма вероятен», — сказал Шарапов.

Не коронавирус: названы настоящие причины закрытия границ Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

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При этом 11 декабря представители оппозиционных белорусских диаспор заявили об открытии «народных посольств» в ряде государств. Планируется, что они будут информировать общественность о ситуации в Белоруссии, устанавливать контакты с государственными органами, общественными объединениями и профсоюзами, предоставлять помощь гражданам, вынужденным покинуть Белоруссию.