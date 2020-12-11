Озвученная президентом Белоруссии причина закрытия границ не соответствует действительности, сказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью «Украина.ру»

21 декабря вступит в силу запрет на выезд из Белоруссии. По официальной версии, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако еще весной Лукашенко называл закрытие границ из-за COVID-19 «несусветной глупостью».

«С коронавирусом это решение связано не более чем на 10%. Считаю, что это связано с политическими процессами, которые происходят в Белоруссии», — сказал эксперт.

Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Во-первых, это связано с оттоком трудовых ресурсов из Белоруссии, и Лукашенко таким образом решил закрыть выезд из страны для граждан на работу в соседние страны, пояснил Болкунец.

Вторая причина, по его мнению, кроется в валютных операциях: белорусы очень часто ездили в соседние страны на закупки перед новогодними праздниками и вывозили таким образом из страны валюту, чего Лукашенко хочет не допустить.

Третья причина связана с попыткой белорусского руководства закрыть любые контакты граждан Белоруссии с внешним миром, тем самым, как они рассчитывают, будет подавлен протестный потенциал, считает политолог.

Украина — не Белоруссия: Синдром Лукашенко и синдром Погребинского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Интервью Болкунца можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.