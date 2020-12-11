«Залогом для выхода из кризиса является сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнёрами… Взаимопонимание и совместное видение дальнейших реформ должны и в дальнейшем обеспечивать наше эффективное сотрудничество с МВФ и другими международными партнёрами Украины», — сказал он.
Украина ожидает, что в ближайшее время поступит сообщение о начале работы миссии МВФ на Украине. Это даст возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by.
В июне Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $5 млрд), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере $2,1 млрд.