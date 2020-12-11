Залогом выхода Украины из «коронакризиса» является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, ЕС и другими финансовыми партнёрами. Об этом 11 декабря в своем видеообращении к участникам международной конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН

Шмыгаль напророчил Украине по 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки © Кабинет министров Украины

Украина ожидает, что в ближайшее время поступит сообщение о начале работы миссии МВФ на Украине. Это даст возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by.

В июне Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $5 млрд), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере $2,1 млрд.