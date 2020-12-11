Летом уроженка Мозырского района воспрепятствовала движению автомобиля. Затем она забралась на капот машины, нанесла не менее 20 ударов руками и ногами, в том числе по крыше и лобовому стеклу.
«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Гомельского района постановил в отношении [подсудимой] обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы», — указали в Генпрокуратуре.
В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая отказалась признать результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил целью обеспечение передачи власти.
Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новое голосование.