Суд Гомельского района в Белоруссии приговорил 25-летнюю местную жительницу к одному году лишения свободы за препятствование передвижению машины с членами избирательной комиссии. Об этом говорится 11 декабря в сообщении Генпрокуратуры страны

«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Гомельского района постановил в отношении [подсудимой] обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы», — указали в Генпрокуратуре.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая отказалась признать результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил целью обеспечение передачи власти.

Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новое голосование.