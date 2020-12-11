По словам Омеляна, присоединиться к «Европейской солидарности» и войти в ее руководящие органы ему предложил лично Порошенко.
Кроме Омеляна, в партию вступили бывшая сотрудница Администрации президента Наталия Анненкова, а также депутаты Рады Ахтем Чийгоз, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Михаил Бондар. Все эти депутаты входят в парламентскую фракцию, но в партии не состояли.
Владимир Омелян был министром инфраструктуры в Кабмине Владимира Гройсмана, куда был назначен по квоте партии Арсения Яценюка «Народный фронт». После отставки Омелян жестко критиковал президента Владимира Зеленского и действия его правительств.
НАБУ открыло в отношении экс-министра два уголовных производства: о декларировании недостоверной информации и нанесении государству ущерба путем снижения портовых сборов. Омелян заявлял о политическом преследовании.