Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вступил в партию «Европейская солидарность», которую возглавляет пятый президент страны Петр Порошенко. О своем решении 10 декабря экс-министр сообщил в Facebook

По словам Омеляна, присоединиться к «Европейской солидарности» и войти в ее руководящие органы ему предложил лично Порошенко.

«О правах человека поговорим потом». Омелян поехал во Львов готовить Майдан-Зе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Наталия Анненкова, а также депутаты Рады Ахтем Чийгоз, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Михаил Бондар. Все эти депутаты входят в парламентскую фракцию, но в партии не состояли.

Владимир Омелян был министром инфраструктуры в Кабмине Владимира Гройсмана, куда был назначен по квоте партии Арсения Яценюка «Народный фронт». После отставки Омелян жестко критиковал президента Владимира Зеленского и действия его правительств.

НАБУ открыло в отношении экс-министра два уголовных производства: о декларировании недостоверной информации и нанесении государству ущерба путем снижения портовых сборов. Омелян заявлял о политическом преследовании.