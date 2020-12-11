Белорусская Республиканская партия труда и справедливости стала объектом рейдерской атаки из-за того, что не «прогнулась» под давлением власти, рассказала представитель РПТС Эльвира Мирсалимова в интервью «Украина.ру»

Ранее лидер РПТС Василий Заднепряный сообщил, что 8 декабря произошла попытка рейдерского захвата Республиканской партии труда и справедливости «сторонними силами» при участии отдельных членов партии.

«Причины, по которым была совершена озвученная попытка, следует искать в том, что, во-первых, голос партии — наконец-то! — стал слышен… А во-вторых, нас не удалось «приструнить» через так называемую проверку, о которой говорил Лукашенко», — рассказала политик.

Она отметила, что у парламентской партии РПТС всё в порядке с численностью членов партии, с региональными отделениями и юридическими адресами. РПТС выполняет все необходимые требования Минюста, оттого и пришлось прибегнуть к рейдерской атаке.

Мирсалимова напомнила, что РПТС — единственная белорусская партия, открыто признавшая Крым российским в 2014 году, сразу после оглашения результатов референдума крымчан.

Лидер РПТС Василий Заднепряный сделал заявление о признании Крыма в прямом эфире белорусского телевидения.

Партия последовательно выступает за союз с Россией, так как от этого зависит будущее нашей страны, подчеркнула Мирсалимова.

Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis Интервью Мирсалимовой можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.