Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о том, что из-за пандемии коронавируса съемки картины остановлены, и возобновятся в лучшем случае в середине 2021 года, сообщают «Дни.ру» 11 декабря

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«Сижу, жду. Причем со страхом», — прокомментировал Добронравов, уточнив, что другой работы у него пока нет.

Рассказал исполнитель роли Будько и о том, что не был в курсе о пожаре в доме, где снимались первые сезоны «Сватов», но, к счастью, здание уже восстановлено.

По информации СМИ, «зимний» этап работы над новым сезоном завершился в марте 2020 года, но позже пришлось отложить процесс на неопределенный срок из-за каратина.

Минувшим летом Федор Добронравов уволился из Театра сатиры. Причиной, по словам его коллег, стало требование руководства отказаться от сторонних проектов.

Однако чуть позже художественный руководитель театра Александр Ширвиндт опроверг эту информацию. Сам Добронравов заявил, что проработал в труппе 15 лет и просто устал.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м.