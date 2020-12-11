Мэр Харькова с 2010 года

Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове.

Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Магистр государственного управления (Харьковский государственный экономический университет). Кандидат наук в сфере государственного управления.

В 1998 году стал депутатом городского совета.

Основал и возглавил внепартийную депутатскую группу «Новый Харьков — новые возможности».

Кернес: О Януковиче, Крыме и Майдане, прошлой и нынешней власти © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк Михаила Добкина.

Возглавил депутатский корпус, стал секретарем горсовета.

31 октября 2010 года победил на выборах харьковского городского головы. Председатель харьковской городской организации Партии регионов.

Проводил реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве, градостроительстве, бюджетной и социальной сферах Харькова. Инициатор разработки Стратегии развития Харькова.

Во время Евромайдана заявил, что не позволит сносить советские памятники.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение — в него выстрелили во время пробежки. Прошел лечение, вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Как Кернес, Труханов и Коломойский строят на Украине «партию мэров» © Facebook, Доверяй делам

2 июня 2019 года в Харькове состоялся учредительный съезд новой партии «Доверяй делам», двумя сопредседателями которой были выбраны мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

В середине сентября 2020 года стало известно, что Кернес заразился COVID-19. 16 сентября его увезли на лечение в Германию. С момента госпитализации не появлялся в СМИ и на публике.

Лечащийся в Германии Кернес собрался на Украину © Facebook, Геннадий Кернес Александр Фельдман («Оппозиционная платформа — За жизнь»). На третьем — глава Харьковской ОГА Алексей Кучер («Слуга народа»).

В ноябре зарегистрирован как мэр Харькова, несмотря на отсутствие на первой сессии новоизбранного Харьковского городского совета.

Жена Оксана Гайсинская, трое детей.