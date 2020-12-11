Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове.
Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Магистр государственного управления (Харьковский государственный экономический университет). Кандидат наук в сфере государственного управления.
В 1998 году стал депутатом городского совета.
Основал и возглавил внепартийную депутатскую группу «Новый Харьков — новые возможности».
В 2006 году был избран в харьковский горсовет по списку Партии регионов. Руководил избирательной кампанией ставшего по ее итогам мэром Михаила Добкина.
Возглавил депутатский корпус, стал секретарем горсовета.
31 октября 2010 года победил на выборах харьковского городского головы. Председатель харьковской городской организации Партии регионов.
Проводил реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве, градостроительстве, бюджетной и социальной сферах Харькова. Инициатор разработки Стратегии развития Харькова.
Во время Евромайдана заявил, что не позволит сносить советские памятники.
28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение — в него выстрелили во время пробежки. Прошел лечение, вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
Осенью 2015 года на местных выборах переизбран мэром Харькова.
2 июня 2019 года в Харькове состоялся учредительный съезд новой партии «Доверяй делам», двумя сопредседателями которой были выбраны мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.
В середине сентября 2020 года стало известно, что Кернес заразился COVID-19. 16 сентября его увезли на лечение в Германию. С момента госпитализации не появлялся в СМИ и на публике.
На выборах 2020 года переизбран мэром Харькова. На втором месте — Александр Фельдман («Оппозиционная платформа — За жизнь»). На третьем — глава Харьковской ОГА Алексей Кучер («Слуга народа»).
В ноябре зарегистрирован как мэр Харькова, несмотря на отсутствие на первой сессии новоизбранного Харьковского городского совета.
Жена Оксана Гайсинская, трое детей.