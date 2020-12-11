Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора и что появились повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

«Это катастрофа»: под Сумами нашли свалку с «коронавирусными» отходами © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. За прошедшие сутки на Украине выявили 13 514 новых случаев коронавируса.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.