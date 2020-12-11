«Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом — ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз», — отметил он.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. За прошедшие сутки на Украине выявили 13 514 новых случаев коронавируса.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.