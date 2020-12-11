Оппозиция и власти усиливают раскол в обществе, все идет к гражданской войне, сказала белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью Украина.ру

Ранее о неизбежности гражданской войны заявила глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

«Видимо, такую опасность руководство страны осознаёт. Плохо, что совершает шаги, лишь способствующие ускорению такого безрадостного сценария», — отметила Мирсалимова.

По ее словам, то, что предлагает оппозиция устами экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, усилит раскол общества — это и обрезание «социалки», ликвидация общедоступной медицины, лишение русского языка статуса государственного.

Однако и власть «подкидывает дровишек», усиливая недовольство гражданского общества, в частности, ужесточение разговоров о тунеядцах, добавила Мирсалимова.

Она напомнила, что задолго до поствыборных протестов граждане страны, далёкие от политики, выходили на митинги против «маразматичного закона о тунеядцах».

Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis

Интервью Мирсалимовой можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.