Ранее о неизбежности гражданской войны заявила глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.
«Видимо, такую опасность руководство страны осознаёт. Плохо, что совершает шаги, лишь способствующие ускорению такого безрадостного сценария», — отметила Мирсалимова.
По ее словам, то, что предлагает оппозиция устами экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, усилит раскол общества — это и обрезание «социалки», ликвидация общедоступной медицины, лишение русского языка статуса государственного.
Однако и власть «подкидывает дровишек», усиливая недовольство гражданского общества, в частности, ужесточение разговоров о тунеядцах, добавила Мирсалимова.
Она напомнила, что задолго до поствыборных протестов граждане страны, далёкие от политики, выходили на митинги против «маразматичного закона о тунеядцах».
По мнению политика, ошибок никто признавать не собирается и выводы не делает.
Интервью Мирсалимовой можно прочитать на нашем сайте.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.