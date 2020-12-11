Ледяной дождь, который прошел 10 декабря в украинской столице, превратил город в каток

В Черновцах полицейский «под кайфом» погнался за пьяным водителем в гололед © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Вечером 10 декабря на парковке одного из торговых центров на льду занесло маршрутку, сообщили на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Украинский дрифт круче Токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки», — подписал видео автор публикации.

Ситуация на Андреевском спуске напоминает фильмы с каскадерами.

«А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать», — подписали видео на той же странице, иронизируя над цитатой мэра города Виталия Кличко.

Киевляне сообщают о множестве аварий с участием общественного транспорта.

«Не долго музыка играла… Маршрутка, которая дрифтовала на парковке влетела в другого дрифтера. Ну, этого стоило ожидать»,- подписали ролик о столкновении двух маршруток.

Некоторые украинцы иронизируют, что ситуация с гололедом хороша для тех, кто хотел попробовать фигурное катание и хоккей, потому что весь город превратился в ледовую арену.