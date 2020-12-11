Гололед привел к многочисленным авариям и заторам на дорогах.
Вечером 10 декабря на парковке одного из торговых центров на льду занесло маршрутку, сообщили на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Украинский дрифт круче Токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки», — подписал видео автор публикации.
Ситуация на Андреевском спуске напоминает фильмы с каскадерами.
«А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать», — подписали видео на той же странице, иронизируя над цитатой мэра города Виталия Кличко.
Киевляне сообщают о множестве аварий с участием общественного транспорта.
«Не долго музыка играла… Маршрутка, которая дрифтовала на парковке влетела в другого дрифтера. Ну, этого стоило ожидать»,- подписали ролик о столкновении двух маршруток.
Некоторые украинцы иронизируют, что ситуация с гололедом хороша для тех, кто хотел попробовать фигурное катание и хоккей, потому что весь город превратился в ледовую арену.