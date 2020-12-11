Отмечается, что у нескольких участников испытаний вакцины тесты оказались ложноположительными.
«Испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», — уточняется в заявлении.
После неудачной первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Ресурсы на ее приобретение перенаправят на закупку дополнительных доз других препаратов.