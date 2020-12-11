Тесты на ВИЧ-инфекцию у получивших австралийскую вакцину UQ-CSL v451 от COVID-19 стали положительными, однако до прививки показывали отрицательный результат. Об этом на днях сообщили в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited

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«Испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», — уточняется в заявлении.

После неудачной первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Ресурсы на ее приобретение перенаправят на закупку дополнительных доз других препаратов.