«В 09:08 движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводится акция неповиновения», — отметили в материале.
Накануне демонстранты, требующие отставки Пашиняна, пытались прорваться в здание правительства, «чтобы рассказать премьеру о сложившейся в стране ситуации».
Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку.