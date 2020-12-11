Оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парализовали работу метро в Ереване. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба столичной подземки

Дмитрий Абзалов: России выгодно, чтобы Пашинян ушел из власти, но только не сейчас © РИА Новости, Владимир Трефилов

Накануне демонстранты, требующие отставки Пашиняна, пытались прорваться в здание правительства, «чтобы рассказать премьеру о сложившейся в стране ситуации».

Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку.