Особенность Лукашенко заключается в том, что, когда ему тяжело, он начинает вести переговоры с Россией, эти переговоры сопровождаются серьезными высказываниями, но Москве необходимы конкретные решения, пояснил эксперт.
«Напоминаю, существует риск ареста активов Белоруссии в Прибалтике, тем не менее белорусский транзит на российские порты не перебрасывается», — сетует Абзалов.
Основной аргумент Лукашенко в пользу того, что Москва должна поддерживать белорусский режим, состоит в том, что он якобы защищает Россию от «цветной революции», и без Минска России будет только хуже, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.