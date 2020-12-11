Фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск готов при определенных условиях отказаться от политики многовекторности, на самом деле и есть политика многовекторности. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Напоминаю, существует риск ареста активов Белоруссии в Прибалтике, тем не менее белорусский транзит на российские порты не перебрасывается», — сетует Абзалов.

Основной аргумент Лукашенко в пользу того, что Москва должна поддерживать белорусский режим, состоит в том, что он якобы защищает Россию от «цветной революции», и без Минска России будет только хуже, добавил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.