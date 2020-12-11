Печерский районный суд Киева 10 декабря объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о повторном заочном избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу Евромайдана. Трансляция велась на Youtube-канале «Судебная власть Украины»

Суд в Киеве дал Януковичу госадвоката из-за неявки его защитников © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Владислав Шипоша.

Судья объявил перерыв в заседании до принятия решения по заявленному адвокатом отводу.

Шипоша в начале заседания заметил, что ему было предоставлено для изучения 33 тома дела, каждый из которых состоит из 40-350 страниц, а также материалы других защитников общей численностью около 750 страниц.

«Учитывая значительный объем уголовного производства (дела — ред.), мне как человеку невозможно так быстро изучить их… Сегодня я изучил 4 тома… Мне как стороне защиты нужно дополнительное время, чтобы ознакомиться с делом и предоставлять качественную защиту», — сказал Шипоша.

Он просил суд учесть, что человек объективно может изучить 1 том дела в день.

По мнению прокурора Алексея Донского, три часа, предоставленных судом, достаточно адвокату для ознакомления с делом. По его словам, защитнику достаточно было изучить лишь один том, касающийся объявления Януковича в международный розыск.

Суд отказался предоставить адвокату время на изучение дела, а также отказался объявить перерыв в заседании в связи с окончанием рабочего дня. Кроме того, госадвокату отказали в перерыве на 3-5 дней в заседании для встречи с Януковичем для согласования позиции, и суд не дал ему времени на согласование позиции с частными адвокатами экс-президента. В связи с этим адвокатом и был заявлен отвод судье.

Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу Евромайдана и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. На днях Печерский районный суд приступил к рассмотрению ходатайства о повторном заочном аресте Януковича. В ходе заседания суд отказал экс-президенту в участии в рассмотрении по видеосвязи, а также не удовлетворил ходатайство его адвокатов о допросе ряда свидетелей, сочтя это преждевременным. Кроме того, суд назначил Януковичу госадвоката из-за неявки в суд защитников экс-президента после перерыва. Суд дал ему три часа на изучение дела.