«Есть соглашение о продлении санкций против России», — написал он.
At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020
Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц «нормандского формата» — Германии и Франции.
Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу. Ожидается, что эта процедура осуществится на следующей неделе.
Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис.