Главы государств и правительств стран ЕС 10 декабря на саммите в Брюсселе дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс в Twitter

«Есть соглашение о продлении санкций против России», — написал он.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

Украина может потребовать ввести санкции против России – Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу. Ожидается, что эта процедура осуществится на следующей неделе.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис.