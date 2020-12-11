«Мы не имеем механизма принудительной вакцинации. Я не считаю, что нам надо идти по этому пути. То есть принудительно вакцинироваться, если мы говорим о COVID. По количеству вакцин: у нас есть уже подписанный документ с COVAX на 8 млн доз вакцин. Кроме того, на завершающей стадии переговоры с мировыми производителями, которые уже закончили третью стадию испытаний или на завершающей стадии — для того, чтобы вакцина была в стране, которую мы будем покупать», — сказал Степанов.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 858714 человек, летальных случаев — 14470.