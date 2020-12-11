Украина не будет проводить принудительную вакцинацию от коронавируса. Такое заявление 10 декабря сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире «Украина 24»

Украина.ру на Youtube Медведчук: российскую вакцину от COVID-19 будут производить на Украине