Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко меру пресечения в виде заключения под стражей до 7 февраля 2021 года. Об этом 10 декабря сообщили в Facebook-группе Free Riff

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Андрея Антоненко под стражей до 07.02.2021», — говорится в посте.

Летом 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинули трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО в Донбассе Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.