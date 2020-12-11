Россия уже сотрудничает с Азербайджаном в ряде экономических проектов, их дальнейшее развитие пойдет на пользу обоим государствам. Об этом сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Прежде всего, Россия уже сотрудничает с Азербайджаном в проекте транспортного коридора «Север-Юг»(создание железнодорожной сети через территорию России, Азербайджана и Ирана, которая должна связать бурно развивающийся юг Индии и Северо-Восточную Европу) совместно с Ираном, сказал политолог.

Помидорные баталии. Почему Россия запретила томаты и яблоки из Азербайджана © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Также очень важна совместная работа на рынках третьих стран. Дело в том, что российско-азербайджанский газ параллельно поставляется через Турцию на рынки Евросоюза. ЕС очень хочет, чтобы мы с Баку соперничали, и за счет этого они будут понижать цену на газ. Но мы заинтересованы в том, чтобы создать нечто вроде картеля и совместно держать высокие цены», — отметил политолог.

Кроме того, сказал Марков, Россия может поставлять Азербайджану, например, продукцию ВПК, энергетического и транспортного машиностроения, открыв свои рынки для его сельхозпродукции.

Полностью прочитать интервью можно здесь.