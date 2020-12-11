Прежде всего, Россия уже сотрудничает с Азербайджаном в проекте транспортного коридора «Север-Юг»(создание железнодорожной сети через территорию России, Азербайджана и Ирана, которая должна связать бурно развивающийся юг Индии и Северо-Восточную Европу) совместно с Ираном, сказал политолог.
Во втором проекте — совместном освоении энергетических ресурсов Каспийского моря — также уже участвует «Роснефть», добавил Марков. Третий и четвертый проекты связаны с использованием биоресурсов и развитием транспортной инфраструктуры Каспия.
«Также очень важна совместная работа на рынках третьих стран. Дело в том, что российско-азербайджанский газ параллельно поставляется через Турцию на рынки Евросоюза. ЕС очень хочет, чтобы мы с Баку соперничали, и за счет этого они будут понижать цену на газ. Но мы заинтересованы в том, чтобы создать нечто вроде картеля и совместно держать высокие цены», — отметил политолог.
Кроме того, сказал Марков, Россия может поставлять Азербайджану, например, продукцию ВПК, энергетического и транспортного машиностроения, открыв свои рынки для его сельхозпродукции.
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