Богатство Азербайджана никогда не проявлялось в каких-то особых устремлениях Анкары. Об этом заявила в интервью изданию Украина.ру заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан), политолог Гюльнара Мамедзаде

По словам Мамедзаде, некоторые ангажированные политологи пытаются разжигать идеи о том, что руководство Турции стремится к возрождению былого величия Османской империи.

«С таким же успехом мы можем обсуждать планы «Великой Армении от моря и до моря», которые представляло политическое армянство», — заявила она.

Ностальгия по величию: Зачем Турция влезла в конфликт Армении с Азербайджаном? © AFP,

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В четверг, 10 декабря, на центральной площади Баку Азадлыг состоялся военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.