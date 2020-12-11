По словам Мамедзаде, некоторые ангажированные политологи пытаются разжигать идеи о том, что руководство Турции стремится к возрождению былого величия Османской империи.
«С таким же успехом мы можем обсуждать планы «Великой Армении от моря и до моря», которые представляло политическое армянство», — заявила она.
Политолог подчеркнула, что Азербайджан выстраивает экономические связи не только с Турцией, но и с Россией и со странами Европы.
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В четверг, 10 декабря, на центральной площади Баку Азадлыг состоялся военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.