«Мне хорошо известно, что российское руководство считало, что именно неспособность Армении пойти на компромиссы и будет главной причиной возобновления военных действий. Так оно и случилось. Россия всегда придерживалась линии о том, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана», — сказал Марков.
Поэтому, когда началась война, президент России выдержал давление руководства Армении, армянской диаспоры и друзей Армении внутри России, отметил политолог.
Таким образом Москве удалось сохранить нейтралитет, добавил Марков.
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ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.
После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.