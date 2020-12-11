Азербайджан благодарен за помощь Турции, но настаивает на самостоятельности в кавказском регионе. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Сергей Марков

По словам Маркова, отношения стран могут ухудшиться, поскольку когда большая страна помогает маленькой, она претендует на какое-то влияние. Однако неизвестно, по какому из вариантов будет развиваться ситуация, подчеркнул он. Азербайджанский эксперт объяснил, почему Турция не угрожает России на Кавказе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Азербайджан закончил войну, и прямо сейчас он настроен на то, чтобы экономически поглотить Нагорный Карабах. Конечно, Азербайджан заинтересован в турецких инвестициях. Но азербайджанское руководство также не заинтересовано в том, чтобы вслед за турецкими инвестициями пришло в гипертрофированной форме турецкое влияние», — отметил политолог.

Этим может воспользоваться Москва, потому что Азербайджан захочет балансировать между Турцией и Россией, добавил Марков.

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