По словам Маркова, отношения стран могут ухудшиться, поскольку когда большая страна помогает маленькой, она претендует на какое-то влияние. Однако неизвестно, по какому из вариантов будет развиваться ситуация, подчеркнул он.

Азербайджанский эксперт объяснил, почему Турция не угрожает России на Кавказе
Азербайджанский эксперт объяснил, почему Турция не угрожает России на Кавказе
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Азербайджан закончил войну, и прямо сейчас он настроен на то, чтобы экономически поглотить Нагорный Карабах. Конечно, Азербайджан заинтересован в турецких инвестициях. Но азербайджанское руководство также не заинтересовано в том, чтобы вслед за турецкими инвестициями пришло в гипертрофированной форме турецкое влияние», — отметил политолог.

Этим может воспользоваться Москва, потому что Азербайджан захочет балансировать между Турцией и Россией, добавил Марков.

Полностью прочитать интервью можно здесь.