Казахстан не захочет обострять отношения с Россией, чтобы удовлетворить желания президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кроме того, подчеркнул эксперт, Казахстан не собирается продавать нефть Лукашенко на таких льготных условиях, как Россия.

«Это то же самое, что Лукашенко говорил в начале года, только теперь вместо Норвегии и Саудовской Аравии фигурируют Туркмения и Казахстан. В реальности этот сценарий не состоится. В реальности самым дешевым сырьем, которое может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации», — констатировал Безпалько.

Политолог добавил, что белорусское руководство должно сделать четкий выбор: либо интеграция с Россией, либо свободное плавание с полной ответственностью за свою независимость и суверенитет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.