Ранее Лукашенко заявлял, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не согласится на транзит такой нефти по своей территории.
Кроме того, подчеркнул эксперт, Казахстан не собирается продавать нефть Лукашенко на таких льготных условиях, как Россия.
«Это то же самое, что Лукашенко говорил в начале года, только теперь вместо Норвегии и Саудовской Аравии фигурируют Туркмения и Казахстан. В реальности этот сценарий не состоится. В реальности самым дешевым сырьем, которое может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации», — констатировал Безпалько.
Политолог добавил, что белорусское руководство должно сделать четкий выбор: либо интеграция с Россией, либо свободное плавание с полной ответственностью за свою независимость и суверенитет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.