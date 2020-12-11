Находящаяся в Литве белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская напоминает петуха Шантеклера, который что-то видит издалека и начинает кукарекать. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Запад с Белоруссией делает России вилку © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт подчеркнул, что Тихановская не имеет реального влияния на протесты, потому что протесты происходят сами по себе, а она делает заявления сама по себе.

«Народный трибунал или обычный суд, районный или Верховный. Если Лукашенко потеряет власть, он, безусловно, под него попадет. Потому что люди, которые сейчас выступают против него, неизбежно отдадут его и силовиков, ряд госчиновников под суд. Ему не простят ни протестов, ни унижений, ни смертей», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что история с гибелью 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего в ходе потасовки с группой неизвестных в штатском, очень громкая и демонстративная, и Лукашенко попадет под трибунал независимо от того, стремится ли к этому Тихановская или всего лишь обращает на себя внимание.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.