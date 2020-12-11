Принято считать, что грузины в отношении конфликта в Нагорном Карабахе настроены более проазербайджанскии, нежели проармянски, но на самом деле это совсем не так. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Однако, пояснил эксперт, у грузин есть проблемы с территориями Абхазии и Южной Осетии, поэтому, когда дело касается территориальной целостности, в Грузии автоматически чувствуют симпатию к тем странам, которые считают, что у них забрали территорию.

«Для нас это очень неприятно — Грузия тоже через это проходила, когда беженцам приходилось убегать в прямом смысле этого слова из своих домов. Некоторые сжигали их, некоторые уверяли, что вернутся, но после этого прошло 30 лет, и пока что никуда вернуться они не могут», — сетует Сихарулидзе.

Политолог добавил, что несмотря на то, что Тбилиси поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами конфликта, политическая элита Грузии не хочет вмешиваться в войну, поэтому отдала процесс мирного урегулирования в Карабахе на откуп большим сверхдержавам, как Турция и Россия.

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