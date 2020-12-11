Если Минск решит закупать нефть в Казахстане, Россия не перекроет нефтяной транзит. Просто нефть из-за этого будет стоить дороже. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Что мешает Лукашенко признать, что народ избрал президентом его сына? © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявлял, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не согласится на транзит такой нефти по своей территории.

Эксперт подчеркнул, что президент Лукашенко в данном случае лукавит.

«Нефтяной транзит, если Лукашенко будет закупать нефть в Казахстане, Россия не перекроет. Просто нефть из-за этого будет стоить дороже. Россия же ему платит за транзит. И он будет платить за транзит, нефть из-за этого будет стоить дороже, чем российская. Далеко купил, привез, заплатил за транзит. Это же дороже. А ему надо дешевле, а дорого можно купить где угодно», — пояснил Ищенко.

Политолог добавил, что Россия не может запретить Белоруссии возить по железной дороге цистерны с нефтью, поскольку это обычный транзит.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.