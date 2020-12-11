Выражаясь шахматной терминологией, Запад попал в вилку в отношении Белоруссии, но эта вилка позитивная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

При этом Белоруссия не представляет большого интереса для Запада, в целом это инструмент по борьбе с Россией. А Лукашенко умеет устраивать проблемы России, может быть, лучше, чем лидеры современной Украины.

«Ситуация, в которой оказался Запад, в шахматах называется вилка. Но эта вилка для Запада позитивная. Либо Лукашенко продолжит политику многовекторности и высасывания ресурсов из России, либо к власти придет Тихановская и начнет резкое обрушение отношений с РФ и быстрое движение на Запад. В любом случае Запад ничего не теряет», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.