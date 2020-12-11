По его словам, Запад устраивает и Лукашенко, и те, кто могут прийти ему на смену.
При этом Белоруссия не представляет большого интереса для Запада, в целом это инструмент по борьбе с Россией. А Лукашенко умеет устраивать проблемы России, может быть, лучше, чем лидеры современной Украины.
«Ситуация, в которой оказался Запад, в шахматах называется вилка. Но эта вилка для Запада позитивная. Либо Лукашенко продолжит политику многовекторности и высасывания ресурсов из России, либо к власти придет Тихановская и начнет резкое обрушение отношений с РФ и быстрое движение на Запад. В любом случае Запад ничего не теряет», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.